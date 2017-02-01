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Буркина-Фасо - Египет

Кубок африканских наций - 1 февраля 2017

Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Буркина-Фасо – Египет на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 1 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Пауло Дуарте или Эктор Купер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Буркина-Фасо – Египет? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Буркина-Фасо и Египет, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

