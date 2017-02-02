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Камерун - Гана
Кубок африканских наций - 2 февраля 2017
Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Камерун – Гана на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 2 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Хуго Броос или Авраам Грант? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Камерун – Гана? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Камерун и Гана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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