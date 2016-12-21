AFP

Жоэль Матип и еще 6 футболистов отказались играть за Камерун на Кубке африканских наций

Матип и еще 6 футболистов отказались играть за Камерун на Кубке африканских наций
Р-Спорт

Вчера в 16:57

Что эти парни себе позволяют?

В число игроков, отказавшихся играть за сборную Камеруна, вошли: Жоэль МатипЛиверпуль»), Аллан НьомВест Бромвич»), Андре Онана («Аякс»), Ги Н'Ди АссембеНанси»), Максим Пундье («Бордо»), Андре-Франк Замбо («Марсель») и Ибраим Амаду («Лилль»).

Матип объяснил отказ играть за сборную плохим опытом работы с предыдущим тренерским штабом команды.

Федерация футбола Камеруна может обратиться в ФИФА с требованием дисквалифицировать данных игроков от игр за свои клубы на время проведения Кубка африканских наций.

  • Турнир пройдет с 14 января по 5 февраля в Габоне.
  • Победитель Кубка африканских наций-2017 сыграет на Кубке конфедераций в России.

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Жоэль Матип и еще 6 футболистов отказались играть за Камерун на Кубке африканских наций
Вчера в 16:57
Жоэль Матип и еще 6 футболистов отказались играть за Камерун на Кубке африканских наций