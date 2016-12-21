AFP
Жоэль Матип и еще 6 футболистов отказались играть за Камерун на Кубке африканских наций
Что эти парни себе позволяют?
В число игроков, отказавшихся играть за сборную Камеруна, вошли: Жоэль Матип («Ливерпуль»), Аллан Ньом («Вест Бромвич»), Андре Онана («Аякс»), Ги Н'Ди Ассембе («Нанси»), Максим Пундье («Бордо»), Андре-Франк Замбо («Марсель») и Ибраим Амаду («Лилль»).
Матип объяснил отказ играть за сборную плохим опытом работы с предыдущим тренерским штабом команды.
Федерация футбола Камеруна может обратиться в ФИФА с требованием дисквалифицировать данных игроков от игр за свои клубы на время проведения Кубка африканских наций.
- Турнир пройдет с 14 января по 5 февраля в Габоне.
- Победитель Кубка африканских наций-2017 сыграет на Кубке конфедераций в России.
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