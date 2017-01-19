Eurosport
Бешеный гол парня из Гвинеи-Бисау, у которого точно есть реактивный двигатель
Полузащитник по имени Пикети выдал шедевр, но его команда все равно проиграла Камеруну.
Матч второго тура группового турнира Кубка Африки между Камеруном и Гвинеей-Бисау завершился победой «неукротимых львов» со счетом 2:1. Но первыми в игре отличились гвинейцы. Полузащитник Пикети подхватил мяч на свой половине поля и, дотащив его до штрафной, пальнул в девятку.
- Камерун, набрав 4 очка в 2 матчах, лидирует в группе А. Гвинея-Бисау с 1 очком замыкает квартет.
- 23-летний Пикети выступает во втором португальском дивизионе за «Брагу Б».
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