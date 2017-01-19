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Бешеный гол парня из Гвинеи-Бисау, у которого точно есть реактивный двигатель

Бешеный гол парня из Гвинеи-Бисау, у которого точно есть реактивный двигатель
Eurosport

29 мин. назад

Полузащитник по имени Пикети выдал шедевр, но его команда все равно проиграла Камеруну.

Матч второго тура группового турнира Кубка Африки между Камеруном и Гвинеей-Бисау завершился победой «неукротимых львов» со счетом 2:1. Но первыми в игре отличились гвинейцы. Полузащитник Пикети подхватил мяч на свой половине поля и, дотащив его до штрафной, пальнул в девятку.

  • Камерун, набрав 4 очка в 2 матчах, лидирует в группе А. Гвинея-Бисау с 1 очком замыкает квартет.
  • 23-летний Пикети выступает во втором португальском дивизионе за «Брагу Б».

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