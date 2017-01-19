AFP

Дух Бекхэма вселился в игрока сборной Сенегала, и тот забил бомбический гол со штрафного

Дух Бекхэма вселился в игрока сборной Сенегала, и тот забил бомбический гол со штрафного
Eurosport

39 мин. назад

Спустя 15 лет после ЧМ-2002 сенегальцы вновь радуют мир.

Игроки сборной Сенегала вышли на матч второго тура группы В против Зимбабве и смяли соперника меньше, чем за четверть часа. На 9-й минуте счет открыл полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане, а спустя 5 минут «львы» заработали штрафной. До ворот было метров 40, но Анри Сайвэ не испугался расстояния, пробил и отправил мяч почти в притирку со штангой.

  • В первом туре Сенегал обыграл Тунис со счетом 2:0.
  • Кубок африканских наций-2017 проходит в Габоне.
  • Права на Сайвэ принадлежат «Ньюкаслу», а сезон-2016/17 он проводит в «Сент-Этьене» на правах аренды.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Кубок африканских наций

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Кросби доказал существование бога

04:11
Популярные видео
Главный по теннису: «Джоковича обыграл парень из Узбекистана, у которого имя звучит как молекула»
3 345 просмотров3 ч
Надаль обыграл парня, похожего на русского туриста на турецком пляже, который, оказывается, Багдатис
3 941 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться
1
Зидан, Роббен и еще 5 человечков с прической афро
2
Бешеный гол парня из Гвинеи-Бисау, у которого точно есть реактивный двигатель
3
Дух Бекхэма вселился в игрока сборной Сенегала, и тот забил бомбический гол со штрафного
4
Угадай, участник Кубка Африки или предатель
5
Пьер-Эмерик Обамеянг из «Боруссии» стоит в 5 раз дороже Гвинеи-Бисау и другие цифры о Кубке Африки
6
Жоэль Матип и еще 6 футболистов отказались играть за Камерун на Кубке африканских наций
7
Игрок сборной Уганды или таксист
35 мин. назад
Дух Бекхэма вселился в игрока сборной Сенегала, и тот забил бомбический гол со штрафного
14 ч. назад
Бешеный гол парня из Гвинеи-Бисау, у которого точно есть реактивный двигатель
17/01/2017 в 22:27
Зидан, Роббен и еще 5 человечков с прической афро
14/01/2017 в 16:18
Игрок сборной Уганды или таксист
13/01/2017 в 15:35
Угадай, участник Кубка Африки или предатель
13/01/2017 в 12:35
Пьер-Эмерик Обамеянг из «Боруссии» стоит в 5 раз дороже Гвинеи-Бисау и другие цифры о Кубке Африки
21/12/2016 в 16:57
Жоэль Матип и еще 6 футболистов отказались играть за Камерун на Кубке африканских наций