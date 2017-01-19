AFP
Дух Бекхэма вселился в игрока сборной Сенегала, и тот забил бомбический гол со штрафного
Спустя 15 лет после ЧМ-2002 сенегальцы вновь радуют мир.
Игроки сборной Сенегала вышли на матч второго тура группы В против Зимбабве и смяли соперника меньше, чем за четверть часа. На 9-й минуте счет открыл полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане, а спустя 5 минут «львы» заработали штрафной. До ворот было метров 40, но Анри Сайвэ не испугался расстояния, пробил и отправил мяч почти в притирку со штангой.
- В первом туре Сенегал обыграл Тунис со счетом 2:0.
- Кубок африканских наций-2017 проходит в Габоне.
- Права на Сайвэ принадлежат «Ньюкаслу», а сезон-2016/17 он проводит в «Сент-Этьене» на правах аренды.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте