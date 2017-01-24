Eurosport
Эпичная симуляция вратаря сборной Сенегала, за которую Леонардо ди Каприо отдаст ему свой «Оскар»
Поступить смешнее было нельзя.
В матче Кубка Африканских Наций между Сенегалом и Алжиром произошел самый веселый и неуклюжий фэйл года: за несколько минут до завершения встречи при счете 2:2 вратарь сенегальцев Кадим Н'Диай зацепился за собственную ногу и грохнулся в штрафной, симулировав травму.
Голкипер провел на газоне несколько минут и продолжил встречу, которая завершилась вничью и вывела Сенегал в плей-офф КАН.
- На групповом этапе Сенегал с одинаковым счетом (2:0) обыграл Тунис и Зимбабве и сыграл вничью с Алжиром.
- 32-летний Кадим Ндиай выступает за гвинейский клуб «Хоройя».
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