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Садио Мане впал в страшную истерику после поражения от Камеруна в четвертьфинале КАФ

Мане впал в страшную истерику после поражения от Камеруна в четвертьфинале Кубка африканских наций
Eurosport

29 мин. назад

Футболиста сборной Сенегала и «Ливерпуля» практически уносили с поля.

Один из лидеров «красных» не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии – Сенегал уступил Камеруну и вылетел из плей-офф Кубка африканских наций.

Мане был буквально убит горем.

Как сообщает The Telegraph, «Ливерпуль» нанял частный самолет, чтобы Садио успел вернуться в Англию и сыграть против «Челси» 31 января.

  • Камерун в полуфинале сыграет с победителем матча Египет – Марокко.

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