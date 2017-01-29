Садио Мане впал в страшную истерику после поражения от Камеруна в четвертьфинале КАФ

Один из лидеров «красных» не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии – Сенегал уступил Камеруну и вылетел из плей-офф Кубка африканских наций.

Мане был буквально убит горем.

Как сообщает The Telegraph, «Ливерпуль» нанял частный самолет, чтобы Садио успел вернуться в Англию и сыграть против «Челси» 31 января.

Камерун в полуфинале сыграет с победителем матча Египет – Марокко.

Календарь и результаты матчей КАФ