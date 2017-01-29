AFP
Садио Мане впал в страшную истерику после поражения от Камеруна в четвертьфинале КАФ
Футболиста сборной Сенегала и «Ливерпуля» практически уносили с поля.
Один из лидеров «красных» не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии – Сенегал уступил Камеруну и вылетел из плей-офф Кубка африканских наций.
Мане был буквально убит горем.
Как сообщает The Telegraph, «Ливерпуль» нанял частный самолет, чтобы Садио успел вернуться в Англию и сыграть против «Челси» 31 января.
- Камерун в полуфинале сыграет с победителем матча Египет – Марокко.
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