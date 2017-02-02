AFP

Человек Паук пришел на полуфинал Камерун – Гана и занял лучшее место для просмотра

Человек Паук пришел на полуфинал Камерун – Гана и занял лучшее место для просмотра
Eurosport

1 час назад

Супергерой уселся у ворот.

В четверг сборные Камеруна и Гана сошлись в борьбе вторую путевку в финал Кубка африканских наций-2017. Перед искушением посмотреть такой матч не устоял легендарный супергерой Человек Паук. За битвой двух грандов Африки он следил прямо возле ворот, и ни один стюард или полицейский не посмел препятствовать безбилетнику.

  • Первым финалистом днем ранее стал Египет, по пенальти обыгравший Буркина-Фасо.
  • В июле 2017 года состоится премьера нового фильма о Человеке Пауке.

Все о Кубке африканских наций

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Кубок африканских наций

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Как окровавленный бедолага Киттель гонялся с мужчинами после удара Гривко

00:59
Популярные видео
Амаре поджег топ-10 моментов очередного тура Еврокубка упитанным данком и стальным горшком
2 466 просмотров10 ч
550-я шайба Овечкина, подвинувшая Гретцки, и другие крутые голы матча «Вашингтон» – «Бостон»
6 647 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться
1
Человек Паук пришел на полуфинал Камерун – Гана и занял лучшее место для просмотра
2
Садио Мане впал в страшную истерику после поражения от Камеруна в четвертьфинале КАН
3
Эпичная симуляция вратаря сборной Сенегала, за которую Леонардо ди Каприо отдаст ему свой «Оскар»
4
Бешеный гол парня из Гвинеи-Бисау, у которого точно есть реактивный двигатель
1 час назад
Камерун обыграл Гану и вышел в финал
1 час назад
Человек Паук пришел на полуфинал Камерун – Гана и занял лучшее место для просмотра
Вчера в 01:08
Египет вышел в финал Кубка Африки
29/01/2017 в 22:22
Садио Мане впал в страшную истерику после поражения от Камеруна в четвертьфинале КАН
24/01/2017 в 12:23
Эпичная симуляция вратаря сборной Сенегала, за которую Леонардо ди Каприо отдаст ему свой «Оскар»
19/01/2017 в 23:35
Дух Бекхэма вселился в игрока сборной Сенегала, и тот забил бомбический гол со штрафного
19/01/2017 в 10:09
Бешеный гол парня из Гвинеи-Бисау, у которого точно есть реактивный двигатель
17/01/2017 в 22:27
Зидан, Роббен и еще 5 человечков с прической афро