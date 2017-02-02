AFP
Человек Паук пришел на полуфинал Камерун – Гана и занял лучшее место для просмотра
Супергерой уселся у ворот.
В четверг сборные Камеруна и Гана сошлись в борьбе вторую путевку в финал Кубка африканских наций-2017. Перед искушением посмотреть такой матч не устоял легендарный супергерой Человек Паук. За битвой двух грандов Африки он следил прямо возле ворот, и ни один стюард или полицейский не посмел препятствовать безбилетнику.
- Первым финалистом днем ранее стал Египет, по пенальти обыгравший Буркина-Фасо.
- В июле 2017 года состоится премьера нового фильма о Человеке Пауке.
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