Человек Паук пришел на полуфинал Камерун – Гана и занял лучшее место для просмотра

В четверг сборные Камеруна и Гана сошлись в борьбе вторую путевку в финал Кубка африканских наций-2017. Перед искушением посмотреть такой матч не устоял легендарный супергерой Человек Паук. За битвой двух грандов Африки он следил прямо возле ворот, и ни один стюард или полицейский не посмел препятствовать безбилетнику.

Первым финалистом днем ранее стал Египет, по пенальти обыгравший Буркина-Фасо.

В июле 2017 года состоится премьера нового фильма о Человеке Пауке.

Все о Кубке африканских наций

Подписывайтесь на наш канал в телеграме