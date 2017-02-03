AFP
Камерун обыграл Гану и вышел в финал
Голы знаменитейших Мишеля Нгадеу-Нгаджуи и Кристиана Бассогога принесли камерунцам победу – 2:0.
Голы:
1:0 – Мишель Нгадеу-Нгаджуи, 72'
2:0 – Кристиан Бассогог, 90'
- Камерун вышел в финал, где сыграет с Египтом.
- Египет обыграл в полуфинале Буркина-Фасо. Основное время закончилось со счетом 1:1. Египтяне оказались сильнее в серии пенальти.
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