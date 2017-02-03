AFP

Камерун обыграл Гану и вышел в финал

Камерун обыграл Гану и вышел в финал
Eurosport

1 час назад

Голы знаменитейших Мишеля Нгадеу-Нгаджуи и Кристиана Бассогога принесли камерунцам победу – 2:0.

Камерун – Гана – 2:0

Голы:

1:0 – Мишель Нгадеу-Нгаджуи, 72'

2:0 – Кристиан Бассогог, 90'

  • Камерун вышел в финал, где сыграет с Египтом.
  • Египет обыграл в полуфинале Буркина-Фасо. Основное время закончилось со счетом 1:1. Египтяне оказались сильнее в серии пенальти.

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