AFP

Камерун выиграл КАН и сыграет в России на Кубке конфедераций-2017

Камерун выиграл КАН и сыграет в России на Кубке конфедераций-2017
Eurosport

5 мин. назад

В финале «неукротимые львы» одержали волевую победу над Египтом со счетом 2:1.

Мохамед Эль-Ненни вывел Египет вперед на 22-й минуте, но во втором тайме камерунцы перехватили инициативу и вырвали чемпионство благодаря мячам Николя Н'Кулу (59) и Венсана Абубакара (88).

  • Камерун стал победителем Кубка африканских наций в пятый раз в истории и впервые с 2002 года.
  • Камерун стал последним участником Кубка конфедераций-2017, который пройдет в четырех городах России 17 июня – 2 июля.

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