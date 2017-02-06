AFP
Бомбический чемпионский гол Камеруна, который принес «львам» путевку в Россию
В Европе так радоваться не умеют.
В финале Кубка африканских наций-2017 волевую победу над Египтом одержал Камерун. «Неукротимые львы» уступали 0:1 после первого тайма, но в середине второй 45-минутки равновесие восстановил Николя Н'Кулу.
Равный счет сохранялся до 88-й минуты, когда Венсан Абубакар получил пас из глубины, принял мяч на грудь на линии штрафной, пробросил его на ход над защитником и нанес удар, который свел с ума комментаторов и весь Камерун.
- Абубакар принадлежит «Порту», а сезон-2016/17 проводит в «Бешикташе» на правах аренды. В 22 матчах за турецкий клуб 25-летний камерунец забил 7 голов.
- Камерун стал последним участником Кубка конфедераций-2017, который пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля.
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