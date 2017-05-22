Датский арбитр проглядел явный аут и засчитал худший гол года, который стал победным

Чудовищная судейская ошибка решила исход матча чемпионата Дании «Норшелланн» – «Мидтьюлланн». На 73-й минуте гости пошли в атаку, но Густав Викхейм явно упустил мяч за лицевую линию.

Футболисты «Норшелланна» остановились, но судья не дал свисток, и Андре Ромер отправил мяч в сетку. Арбитр засчитал взятие ворот.

К тому моменту «Норшелланн» уже уступал 0:2, и матч все равно казался проигранным. Но в последние 15 минут хозяева отыграли два мяча, у «Мидтьюлланна» двое футболистов были удалены, и несправедливый гол Ромера оказался победным.

Матч завершился со счетом 3:2.

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