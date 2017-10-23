Игрок «Брондбю» поймал пиво, брошенное с трибун, отхлебнул, но выплюнул

«Брондбю» в воскресенье обыграл в гостях «Хельсингёр» со счетом 1:0. После игры футболисты «Брондбю» начали празднование возле фанатской трибуны.

Больше всех повезло полузащитнику команды Кристиану Нергору, которому досталось пиво от одного из фанатов. Правда, напиток игроку не понравился: Нергор сделал глоток и выкинул банку.

«Брондбю» занимает второе место в чемпионате Дании с 27 очками в 13 матчах.

Лидирующий «Мидтьюлланд» опережает «Брондбю» на один балл.

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