Eurosport
Соперник завязал шнурки окоченевшему от холода африканскому новичку «Юргордена»
Уважение.
Инцидент произошел в товарищеском матче, в котором вышел новичок «Юргордена» Джуниор Зиндога. Парень оказался не готов к суровой скандинавской погоде и сильно замерз. В одном из эпизодов соперник завязал футболисту из Зимбабве шнурки, потому что у того окоченели руки.
- За «Юргорден» играет другой мужчина из Зимбабве – Тино Кадевере. С его руками все нормально.
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