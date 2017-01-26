Соперник завязал шнурки окоченевшему от холода африканскому новичку «Юргордена»

Инцидент произошел в товарищеском матче, в котором вышел новичок «Юргордена» Джуниор Зиндога. Парень оказался не готов к суровой скандинавской погоде и сильно замерз. В одном из эпизодов соперник завязал футболисту из Зимбабве шнурки, потому что у того окоченели руки.

За «Юргорден» играет другой мужчина из Зимбабве – Тино Кадевере. С его руками все нормально.

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