Китайский клуб, который платит Тевесу 700 тысяч евро в неделю, вылетел из квалификации азиатской ЛЧ

«Шанхай Шеньхуа», подписавший в январе Карлоса Тевеса с зарплатой в 700 тысяч евро в неделю, проиграл в отборочном этапе Лиги чемпионов Азии третьей команде Австралии «Брисбен Рор» и вылетел из турнира, не пробившись даже в групповой этап.

Помимо Карлоса Тевеса, за «Шанхай» бегает Фредди Гуарин, игравший в «Порту» и «Интере», и Обафеми Мартинс, известный выступлениями за «Интер», «Ньюкасл», «Вольфсбург», «Рубин», «Леванте» и «Сиэтл».

Главный тренер «Шанхая» – Густаво Пойет.

Карлос Тевес – самый высокооплачиваемый футболист в мире.

«Шанхай Шеньхуа» завершил чемпионат Китая-2016 на четвертом месте.

Все новости чемпионата, где потеет Тевес (не жди, что китайцы тебе заплатят за то, что ты кликнешь по этой ссылке)

Все новости Лиги чемпионов Азии (не путай с настоящей Лигой чемпионов)

Телеграм-канал, на который не стыдно подписаться

Качай приложение на iOS или Andoid узнавай все новости любимого «Шанхая» первым

А еще можно скачать приложение Eurosport Player (но мы пока не показываем чемпионат Китая)