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Голы Халка и Оскара, которые помогли китайскому клубу поглумиться над австралийским
Дело было в азиатской Лиге чемпионов.
Бразильские легионеры «Шанхай СИПГ» помогли команде выиграть второй матч на групповом этапе.
Во встрече второго тура против австралийского «Сидней Уондерерс» Халк забил гол и отдал два ассиста, а Оскар отметился забитым мячом. Китайский клуб порвал соперника 5:1, набрал шесть очков и уверенно занимает второе место в группе.
Выше «Шанхая» располагается только японская «Урава», которая выиграла те же две встречи, но имеет лучшую разницу мячей.
- Халк с двумя голами занимает второе место в списке бомбардиров азиатской Лиги чемпионов.
- В следующем матче «Шанхай» сыграет дома с «Уравой».
Календарь и результаты матчей азиатской Лиги чемпионов
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