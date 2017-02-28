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Голы Халка и Оскара, которые помогли китайскому клубу поглумиться над австралийским

Голы Халка и Оскара, которые помогли китайскому клубу поглумиться над австралийским
Eurosport

10 мин. назад

Дело было в азиатской Лиге чемпионов.

Бразильские легионеры «Шанхай СИПГ» помогли команде выиграть второй матч на групповом этапе.

Во встрече второго тура против австралийского «Сидней Уондерерс» Халк забил гол и отдал два ассиста, а Оскар отметился забитым мячом. Китайский клуб порвал соперника 5:1, набрал шесть очков и уверенно занимает второе место в группе.

Выше «Шанхая» располагается только японская «Урава», которая выиграла те же две встречи, но имеет лучшую разницу мячей.

  • Халк с двумя голами занимает второе место в списке бомбардиров азиатской Лиги чемпионов.
  • В следующем матче «Шанхай» сыграет дома с «Уравой».

Календарь и результаты матчей азиатской Лиги чемпионов

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