Макао, Китай
    -
    14:30
    14.11.17
    Estádio Campo Desportivo
    Киргизия
      Кубок Азии: отборочные матчи • Группа А
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      Макао, Китай - Киргизия
      Кубок Азии: отборочные матчи - 14 ноября 2017

      Футбол, Кубок Азии: отборочные матчи. Следите за матчем Макао – Китай на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14 ноября 2017 Киргизия, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Iao San Tam или Aleksandr Krestinin? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Макао – Китай? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Киргизия.
      Сегодня сражаются Макао, Китай и Киргизия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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