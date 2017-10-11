Онлайн

Индия - Макао, Китай

Кубок Азии: отборочные матчи - 11 октября 2017

Футбол, Кубок Азии: отборочные матчи. Следите за матчем Индия – Макао на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 11 октября 2017 Китай, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Stephen Constantine или Iao San Tam? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Индия – Макао? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Китай.

Сегодня сражаются Индия и Макао, Китай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

