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КНДР - Малайзия

Кубок Азии: отборочные матчи - 10 ноября 2017

Футбол, Кубок Азии: отборочные матчи. Следите за матчем КНДР – Малайзия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 10 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Chang Bok Kim или Ong Kim Swee? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче КНДР – Малайзия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются КНДР и Малайзия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

