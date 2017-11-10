КНДР
    -
    16:00
    10.11.17
    i-mobile Stadium
    Малайзия
      Кубок Азии: отборочные матчи • Группа В
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      КНДР - Малайзия
      Кубок Азии: отборочные матчи - 10 ноября 2017

      Футбол, Кубок Азии: отборочные матчи. Следите за матчем КНДР – Малайзия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 10 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Chang Bok Kim или Ong Kim Swee? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче КНДР – Малайзия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются КНДР и Малайзия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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