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Камбоджа - Иордания

Кубок Азии: отборочные матчи - 14 ноября 2017

Футбол, Кубок Азии: отборочные матчи. Следите за матчем Камбоджа – Иордания на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 14 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Камбоджа – Иордания? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Камбоджа и Иордания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

