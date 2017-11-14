Камбоджа
    -
    14:30
    14.11.17
    Olympic Stadium
    Иордания
      Кубок Азии: отборочные матчи • Группа С
      Календарь
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      Камбоджа - Иордания
      Кубок Азии: отборочные матчи - 14 ноября 2017

      Футбол, Кубок Азии: отборочные матчи. Следите за матчем Камбоджа – Иордания на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 14 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Камбоджа – Иордания? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Камбоджа и Иордания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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