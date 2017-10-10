Афганистан
    -
    13:00
    10.10.17
    Pamir Stadium
    Иордания
      Кубок Азии: отборочные матчи • Группа С
      Календарь
      Перед матчем

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      Афганистан - Иордания
      Кубок Азии: отборочные матчи - 10 октября 2017

      Футбол, Кубок Азии: отборочные матчи. Следите за матчем Афганистан – Иордания на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 10 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Афганистан – Иордания? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Афганистан и Иордания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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