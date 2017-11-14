Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Бутан - Оман
Кубок Азии: отборочные матчи - 14 ноября 2017
Футбол, Кубок Азии: отборочные матчи. Следите за матчем Бутан – Оман на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 14 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Pema Dorji или Пим Вербеек? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Бутан – Оман? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Бутан и Оман, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет