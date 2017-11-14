Бутан
    -
    15:00
    14.11.17
    Changlimithang Stadium
    Оман
      Кубок Азии: отборочные матчи • Группа D
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Бутан - Оман
      Кубок Азии: отборочные матчи - 14 ноября 2017

      Футбол, Кубок Азии: отборочные матчи. Следите за матчем Бутан – Оман на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 14 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Pema Dorji или Пим Вербеек? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бутан – Оман? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бутан и Оман, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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