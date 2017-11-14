Палестина
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    17:00
    14.11.17
    Мальдивские острова
      Кубок Азии: отборочные матчи • Группа D
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      Палестина - Мальдивские острова
      Кубок Азии: отборочные матчи - 14 ноября 2017

      Футбол, Кубок Азии: отборочные матчи. Следите за матчем Палестина – Мальдивские острова на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 14 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Abdel Nasser Barakat или Рикки Херберт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Палестина – Мальдивские острова? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Палестина и Мальдивские острова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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