Непал
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    11:15
    14.11.17
    Филиппины
      Кубок Азии: отборочные матчи • Группа F
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      Непал - Филиппины
      Кубок Азии: отборочные матчи - 14 ноября 2017

      Футбол, Кубок Азии: отборочные матчи. Следите за матчем Непал – Филиппины на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 11:15 14 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Непал – Филиппины? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Непал и Филиппины, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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