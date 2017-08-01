Бавария Мюнхен
    -
    21:30
    01.08.17
    Ливерпуль
      Audi Cup • Групповой этап
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Бавария Мюнхен - Ливерпуль
      Audi Cup - 1 августа 2017

      Футбол, Audi Cup. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Ливерпуль на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:30 1 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Карло Анчелотти или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бавария Мюнхен – Ливерпуль? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бавария Мюнхен и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Артем Буторин
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      «Атлетико» выстрадал победу над «Наполи» и уже в финале. Прямо сейчас определится второй финалист.

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