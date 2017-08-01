Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Бавария Мюнхен - Ливерпуль
Audi Cup - 1 августа 2017
Футбол, Audi Cup. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Ливерпуль на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:30 1 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Карло Анчелотти или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Бавария Мюнхен – Ливерпуль? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Бавария Мюнхен и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
«Атлетико» выстрадал победу над «Наполи» и уже в финале. Прямо сейчас определится второй финалист.