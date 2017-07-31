Eurosport
Юрген Клопп заделался звукотехником и исправил баг в микрофоне Диего Симеоне
Главный тренер «Ливерпуля» всегда придет на помощь.
В понедельник на «Альянц-Арене» в Мюнхене главные тренеры «Баварии», «Атлетико», «Ливерпуля» и «Наполи» Карло Анчелотти, Диего Симеоне, Юрген Клопп и Маурицио Сарри провели совместную пресс-конференцию в преддверии Audi Cup.
В какой-то момент Симеоне показал, что у него проблемы с микрофоном, после чего к нему подошел Клопп и моментально починил технику.
- Audi Cup пройдет 1 и 2 августа. «Атлетико» сыграет с «Наполи», а «Бавария» – с «Ливерпулем».
- 2 августа пройдет финал и матч за третье место.
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