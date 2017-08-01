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Трансляция матча, в котором «Ливерпуль» уже вонзил «Баварии» 2 мяча
Товарищеский турнир Audi Cup ждет второго финалиста.
Это второй полуфинал Audi Cup: «Бавария» и «Ливерпуль» сразятся за путевку в решающий матч.
Стартовый состав «Баварии»: Ульрайх, Хуммельс, Рафинья, Алаба, Алькантара, Рибери, Мартинес, Хамес, Толиссо, Левандовский, Мюллер.
Стартовый состав «Ливерпуля»: Кариус, Ловрен, Матип, Морено, Арнольд, Хендерсон, Джан, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино.
- Ранее в финал вышел «Атлетико», перебив «Наполи» – 2:1.
- Финал и матч за третье место пройдут 2 августа.
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