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Трансляция матча, в котором «Ливерпуль» уже вонзил «Баварии» 2 мяча

Трансляция матча, в котором «Ливерпуль» уже вонзил «Баварии» 2 мяча
Eurosport

1 час назад

Товарищеский турнир Audi Cup ждет второго финалиста.

Это второй полуфинал Audi Cup: «Бавария» и «Ливерпуль» сразятся за путевку в решающий матч.

Стартовый состав «Баварии»: Ульрайх, Хуммельс, Рафинья, Алаба, Алькантара, Рибери, Мартинес, Хамес, Толиссо, Левандовский, Мюллер.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Кариус, Ловрен, Матип, Морено, Арнольд, Хендерсон, Джан, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино.

  • Ранее в финал вышел «Атлетико», перебив «Наполи» – 2:1.
  • Финал и матч за третье место пройдут 2 августа.

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