Гол Старриджа, при котором он получил травму, и другие моменты разгрома «Баварии» «Ливерпулем»

«Ливерпуль» разгромил «Баварию» в полуфинале предсезонного Audi Cup – 3:0.

Счет был открыт уже на 7-й минуте: Роберто Фирмино и Садио Мане вдвоем поделили на ноль оборону «Баварии».

На 34-й минуте «Ливерпуль» удвоил преимущество. Все тот же Мане отдал изящную передачу на Альберто Морено, испанец нанес удар, с которым Свен Ульрайх, несмотря на рикошет, справился, но отбил мяч прямо на набегавшего Мохамеда Салаха.

За 7 минут до финального свистка Дэниел Старридж добил «Баварию», но тот гол мерсисайдцам будет неприятно вспоминать. При выполнении свечи футболист потянул мышцу и попросил о замене.

В финале Audi Cup «Ливерпуль» сойдется с «Атлетико».

Ранее «Бавария» проиграла «Милану» (0:4) и «Интеру» (0:2), победив при этом «Челси» (3:2).

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