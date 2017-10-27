«Зига-зага, хой-хой-хой!» Как игроки венского «Рапида» празднуют победу в дерби

У игроков «Рапида» есть собственное уникальное празднование, которое они провернули после победы над «Аустрией» в Кубке Австрии.

Футболисты собрались в круг, в центре которого толпу заводил Тобиас Кнофлах. На его «Зига-зага» вся команда отвечает «Хой-хой-хой».

«Рапид» победил «Аустрию» со счетом 2:1.

В таблице чемпионата Австрии «Рапид» идет третьим, отставая от лидирующего «Штурма» на 6 очков.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме