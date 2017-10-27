Eurosport
«Зига-зага, хой-хой-хой!» Как игроки венского «Рапида» празднуют победу в дерби
Драйвово, но что-то смущает.
У игроков «Рапида» есть собственное уникальное празднование, которое они провернули после победы над «Аустрией» в Кубке Австрии.
Футболисты собрались в круг, в центре которого толпу заводил Тобиас Кнофлах. На его «Зига-зага» вся команда отвечает «Хой-хой-хой».
- «Рапид» победил «Аустрию» со счетом 2:1.
- В таблице чемпионата Австрии «Рапид» идет третьим, отставая от лидирующего «Штурма» на 6 очков.
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