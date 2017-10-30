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Феерический перформанс легендарной «Орды Зла» из Сараево с салютом и файерами

Феерический перформанс легендарной «Орды Зла» из Сараево с салютом и файерами
Eurosport

1 час назад

Вот так надо праздновать юбилей.

Знаменитая фанатская группировка клуба «Сараево» Horde zla («Орда Зла») устроила феерическое представление в честь 30-летия своего существования на матче против «Челика» из Зеницы.

В течение нескольких секунд трибуна за воротами загорелась тысячью файерами, слившихся воедино. Фанаты запустили салюты и фейерверки.

А вот еще.

  • «Сараево» разгромил «Челик» со счетом 5:0.

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