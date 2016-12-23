Eurosport

Неймар и Кака приняли участие в благотворительном матче памяти игроков «Шапекоэнсе»

Неймар и Кака приняли участие в благотворительном матче памяти игроков «Шапекоэнсе»
Eurosport

24 мин. назад

Все средства будут пожертвованы детскому фонду нападающего «Барселоны».

В Сан-Паулу прошла игра между командами «Солидарность» и «Надежда» (6:5). В матче, посвященном памяти 19 погибшим в авиакатастрофе игрокам бразильской команды «Шапекоэнсе», приняли участие Неймар, Кака, Робиньо и другие звезды.

Во втором тайме в составе «Надежды» на поле вышел пилот Формулы-1 Фелипе Масса.

  • Несколько минут в матче сыграл один из выживших при крушении самолета Алан Рушел.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Бразилии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Как Ягр спасет Россию

03:10
Популярные видео
Как Бобровский с Хартнеллом унизили «Питтсбург» и стали лидерами НХЛ
 901 просмотров4 ч
Грабительские сэйвы вратарей и исторический ассист Ягра задницей в матче «Флориды» и «Бостона»
 377 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться
1
Неймар и Кака приняли участие в благотворительном матче памяти игроков «Шапекоэнсе»
2
Суд оштрафовал и засчитал «Шапекоэнсе» техническое поражение за неявку на финальный матч чемпионата
3
Игрока «Шапекоэнсе» выписали из больницы
4
Выживший в авиакатастрофе футболист «Шапекоэнсе» пришел в себя и уже ходит
5
Роналдиньо и Хуан Роман Рикельме готовы возобновить карьеры и сыграть за «Шапекоэнсе»
6
На стадионе «Шапекоэнсе» прошли похороны жертв авиакатастрофы
7
ФИФА: все матчи уикенда начнутся с минуты молчания в память о погибших игроках «Шапекоэнсе»
8
«Шапекоэнсе» разместил на лого 2 звезды в честь Южноамериканского Кубка-2016 и погибших футболистов
19 мин. назад
Неймар и Кака приняли участие в благотворительном матче памяти игроков «Шапекоэнсе»
17/12/2016 в 13:10
Игрока «Шапекоэнсе» выписали из больницы
12/12/2016 в 20:07
Суд оштрафовал и засчитал «Шапекоэнсе» техническое поражение за неявку на финальный матч чемпионата
09/12/2016 в 15:29
Выживший в авиакатастрофе футболист «Шапекоэнсе» пришел в себя и уже ходит
09/12/2016 в 00:10
«Шапекоэнсе» разместил на лого 2 звезды в честь Южноамериканского Кубка-2016 и погибших футболистов
08/12/2016 в 15:31
Фанаты устроили световое шоу вместо финала, в котором должен был играть «Шапекоэнсе»
08/12/2016 в 09:49
«Атлетико Минейро» положил плюшечку с центра поля, но проиграл Кубок Бразилии «Гремио»
04/12/2016 в 00:45
На стадионе «Шапекоэнсе» прошли похороны жертв авиакатастрофы