Eurosport
Неймар и Кака приняли участие в благотворительном матче памяти игроков «Шапекоэнсе»
Все средства будут пожертвованы детскому фонду нападающего «Барселоны».
В Сан-Паулу прошла игра между командами «Солидарность» и «Надежда» (6:5). В матче, посвященном памяти 19 погибшим в авиакатастрофе игрокам бразильской команды «Шапекоэнсе», приняли участие Неймар, Кака, Робиньо и другие звезды.
Во втором тайме в составе «Надежды» на поле вышел пилот Формулы-1 Фелипе Масса.
- Несколько минут в матче сыграл один из выживших при крушении самолета Алан Рушел.
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