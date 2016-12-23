Неймар и Кака приняли участие в благотворительном матче памяти игроков «Шапекоэнсе»

В Сан-Паулу прошла игра между командами «Солидарность» и «Надежда» (6:5). В матче, посвященном памяти 19 погибшим в авиакатастрофе игрокам бразильской команды «Шапекоэнсе», приняли участие Неймар, Кака, Робиньо и другие звезды.

Во втором тайме в составе «Надежды» на поле вышел пилот Формулы-1 Фелипе Масса.

Несколько минут в матче сыграл один из выживших при крушении самолета Алан Рушел.

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