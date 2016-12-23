AFP
Защитник умолял Неймара не унижать его, а тот все равно унизил
Бразилец неумолим.
Забавный эпизод произошел в благотворительном матче, посвященном жертвам авиакатастрофы, в которой погибли футболисты «Шапекоэнсе». Игрок соперников встал на колени, умоляя Неймара не казнить его дриблингом. Зря.
- Матч между командами «Солидарность» и «Надежда» завершился со счетом 6:5.
- Несколько минут в матче сыграл один из выживших при крушении самолета Алан Рушел.
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