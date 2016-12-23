AFP

Защитник умолял Неймара не унижать его, а тот все равно унизил

Защитник умолял Неймара не унижать его, а тот все равно унизил
Eurosport

23 ч. назад

Бразилец неумолим.

Забавный эпизод произошел в благотворительном матче, посвященном жертвам авиакатастрофы, в которой погибли футболисты «Шапекоэнсе». Игрок соперников встал на колени, умоляя Неймара не казнить его дриблингом. Зря.

  • Матч между командами «Солидарность» и «Надежда» завершился со счетом 6:5.
  • Несколько минут в матче сыграл один из выживших при крушении самолета Алан Рушел.

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