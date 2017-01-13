AFP
Goal: Дидье Дрогба перейдет в «Коринтианс»
Бразильцы предложили ветерану мощную зарплату.
38-летний нападающий перейдет в «Коринтианс» на правах свободного агента, зарплата футболиста составит 141 тысячу евро в месяц.
Представители бразильского клуба вскоре вылетят в Лондон, чтобы договориться с форвардом о контракте на один год, пишет Goal.com.
- Ранее Дрогба обещал завершить карьеру в «Марселе».
- Последним клубом ивуарийца был «Монреаль Импакт», в составе которого Дрогба забил 22 гола в 36 играх.
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