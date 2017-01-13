AFP

Goal: Дидье Дрогба перейдет в «Коринтианс»

Goal: Дрогба перейдет в «Коринтианс»
Eurosport

39 мин. назад

Бразильцы предложили ветерану мощную зарплату.

38-летний нападающий перейдет в «Коринтианс» на правах свободного агента, зарплата футболиста составит 141 тысячу евро в месяц.

Представители бразильского клуба вскоре вылетят в Лондон, чтобы договориться с форвардом о контракте на один год, пишет Goal.com.

  • Ранее Дрогба обещал завершить карьеру в «Марселе».
  • Последним клубом ивуарийца был «Монреаль Импакт», в составе которого Дрогба забил 22 гола в 36 играх.

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