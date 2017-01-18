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Выживший в авиакатастрофе защитник «Шапекоэнсе» заново научился ходить

Выживший в авиакатастрофе защитник «Шапекоэнсе» заново научился ходить
Eurosport

1 час назад

Элио Нето – счастливчик.

Защитник «Шапекоэнсе» Элио Нето, один из немногих выживших в авиакатастрофе с участием бразильского клуба, сделал первые шаги. Счастливый для игрока и его семьи момент запечатлели на видео.

  • Самолет «Шапекоэнсе» разбился 26 ноября 2016 года.
  • Среди выживших оказались четыре футболисты: Элио Нето, Алан Рушел, Джексон Фольман и Маркос Данило.

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