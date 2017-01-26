AFP

Стадион «Маракана» полностью обесточен из-за долгов за электроэнергию

Стадион «Маракана» полностью обесточен из-за долгов за электроэнергию
ТАСС

15 мин. назад

Один из главных спортивных объектов мира никому не нужен.

Легендарный бразильский стадион «Маракана» 26 января был полностью обесточен из-за огромных долгов за электроэнергию. Соответствующие счета не оплачивались с сентября 2016 года, и задолженность достигла 382 тысяч евро.

Компания, которой поручено поддерживать спортивный объект в надлежащем состоянии, через суд пытается отказаться от своих обязательств и не желает погашать долг.

В 2013 году власти штата Рио-де-Жанейро на 30 лет передали управление стадионом специально созданному акционерному обществу Maracana S.A., сформированному компаниями Odebrecht и AEG, но перед Олимпийскими играми-2016 содержание «Мараканы» было временно поручено оргкомитету ОИ.

Odebrecht обвинил оргкомитет в невыполнении части предусмотренных работ и отказался принимать спортивный объект обратно под свое управление. Суд штата Рио-де-Жанейро счел этот аргумент не освобождающим от выполнения обязанностей в отношении стадиона, и представители управляющей компании подали жалобу. Убытки Odebrecht, вызванные расходами на содержание спортивного объекта с 2013 года, составили 50 млн евро.

  • На «Маракане» прошли решающие матчи ЧМ-1950, ЧМ-2014, церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2016.

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