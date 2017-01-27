AFP

«Шапекоэнсе» сыграл вничью первый официальный матч после катастрофы

«Шапекоэнсе» сыграл вничью первый официальный матч после катастрофы
Eurosport

39 мин. назад

Команды сыграли без голов – 0:0.

Матч Кубка первой Лиги прошел на домашнем стадионе клуба в Шапеко и завершился со счетом 0:0.

    На 71-й минуте зрители отдали дань памяти погибшим в авиакатастрофе 71 пассажиру.

    • «Шапекоэнсе» потерял 19 игроков и работников во время авиакатастрофы 28 ноября 2016 года.
    • Команда не использует номера трех футболистов, выживших в трагедии.

    Следите за футбольными новостями

    Все главные тексты у вас в телеграме

    По теме

    Чемпионат Бразилии

    Результаты

    Таблица

    0Читайте и обсуждайте
    0Читайте и обсуждайте
    Также можно почитать
    Смотрите сейчас

    Видео - Проброс погоды. Почему Овечкин лучше Швеции

    03:24
    Популярные видео
    «Григору просто запрещено использовать резаный удар». Муратоглу знает, как не надо играть с Надалем
    9 940 просмотров19 ч
    2 шикарных сета Федерера, затем 2 шикарных сета Вавринки и провал Стэна на закусочку
    13 864 просмотров21 ч
    А еще вам может понравиться
    1
    Стадион «Маракана» полностью обесточен из-за долгов за электроэнергию
    2
    «Шапекоэнсе» сыграл вничью первый официальный матч после катастрофы
    3
    Маскот бразильского клуба превратил обидный промах форварда в памятный и смешной сэйв
    4
    Выживший в авиакатастрофе защитник «Шапекоэнсе» заново научился ходить
    5
    Роналдиньо и Хуан Роман Рикельме готовы возобновить карьеры и сыграть за «Шапекоэнсе»
    6
    Выживший в авиакатастрофе футболист «Шапекоэнсе» пришел в себя и уже ходит
    7
    На стадионе «Шапекоэнсе» прошли похороны жертв авиакатастрофы
    8
    Суд оштрафовал и засчитал «Шапекоэнсе» техническое поражение за неявку на финальный матч чемпионата
    31 мин. назад
    «Шапекоэнсе» сыграл вничью первый официальный матч после катастрофы
    16 ч. назад
    Стадион «Маракана» полностью обесточен из-за долгов за электроэнергию
    24/01/2017 в 13:04
    Маскот бразильского клуба превратил обидный промах форварда в памятный и смешной сэйв
    18/01/2017 в 21:06
    Выживший в авиакатастрофе защитник «Шапекоэнсе» заново научился ходить
    13/01/2017 в 11:57
    Goal: Дидье Дрогба перейдет в «Коринтианс»
    23/12/2016 в 16:43
    Защитник умолял Неймара не унижать его, а тот все равно унизил
    23/12/2016 в 14:15
    Неймар и Кака приняли участие в благотворительном матче памяти игроков «Шапекоэнсе»
    17/12/2016 в 13:10
    Игрока «Шапекоэнсе» выписали из больницы