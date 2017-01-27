AFP
«Шапекоэнсе» сыграл вничью первый официальный матч после катастрофы
Команды сыграли без голов – 0:0.
Матч Кубка первой Лиги прошел на домашнем стадионе клуба в Шапеко и завершился со счетом 0:0.
На 71-й минуте зрители отдали дань памяти погибшим в авиакатастрофе 71 пассажиру.
- «Шапекоэнсе» потерял 19 игроков и работников во время авиакатастрофы 28 ноября 2016 года.
- Команда не использует номера трех футболистов, выживших в трагедии.
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