AFP
Перед матчем чемпионата Рио-де-Жанейро застрелили фаната
Из Бразилии приходят только плохие новости.
Массовые беспорядки возникли в Рио-де-Жанейро перед футбольным матчем «Ботафого» – «Фламенго». Фанаты схлестнулись в драке перед стадионом «Энженьян», и полиции пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ.
Восемь участников беспорядков были госпитализированы. Один 28-летний мужчина скончался из-за огнестрельного ранения, несмотря на усилия врачей. Четверо болельщиков выписаны, трое остаются в больнице, сообщает Reuters.
- Стадион «Энженьян» принимал футбольные матчи и легкоатлетические соревнования на Олимпийских играх-2016.
- «Фламенго» одержал победу со счетом 2:1.
Все новости бразильской Серии А
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте