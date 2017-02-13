Перед матчем чемпионата Рио-де-Жанейро застрелили фаната

Массовые беспорядки возникли в Рио-де-Жанейро перед футбольным матчем «Ботафого» – «Фламенго». Фанаты схлестнулись в драке перед стадионом «Энженьян», и полиции пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ.

Восемь участников беспорядков были госпитализированы. Один 28-летний мужчина скончался из-за огнестрельного ранения, несмотря на усилия врачей. Четверо болельщиков выписаны, трое остаются в больнице, сообщает Reuters.

Стадион «Энженьян» принимал футбольные матчи и легкоатлетические соревнования на Олимпийских играх-2016.

«Фламенго» одержал победу со счетом 2:1.

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