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Дерби бразильских клубов было отменено за пару минут до свистка по требованию телевизионщиков

Дерби бразильских клубов было отменено за пару минут до свистка по требованию телевизионщиков
Eurosport

52 мин. назад

Матч между «Атлетико Паранаэнсе» и «Коритибой» не состоялся из-за онлайн-трансляций.

Телеканал Rede Globo, транслировавший встречу чемпионата штата Парана, за считанные минуты до начала повлиял на официальных лиц и отменил игру. Телевизионщики были недовольны тем, что оба клуба вели онлайн-трансляции матча на YouTube и в фейсбуке.

Rede Globo, заплативший лиге за права показывать игры, усмотрел в этом нарушение договора.

Официальные лица донесли до арбитра Роберто Алвеса, что матч начинать нельзя из-за нарушений аккредитаций со стороны клубов. Алвес был вынужден отменить игру, на которую собрался полный стадион, сообщает FourFourTwo.

  • Президент «Атлетико Паранаэнсе» назвал решение абсурдным и позорным.

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