Imago
Дерби бразильских клубов было отменено за пару минут до свистка по требованию телевизионщиков
Матч между «Атлетико Паранаэнсе» и «Коритибой» не состоялся из-за онлайн-трансляций.
Телеканал Rede Globo, транслировавший встречу чемпионата штата Парана, за считанные минуты до начала повлиял на официальных лиц и отменил игру. Телевизионщики были недовольны тем, что оба клуба вели онлайн-трансляции матча на YouTube и в фейсбуке.
Rede Globo, заплативший лиге за права показывать игры, усмотрел в этом нарушение договора.
Официальные лица донесли до арбитра Роберто Алвеса, что матч начинать нельзя из-за нарушений аккредитаций со стороны клубов. Алвес был вынужден отменить игру, на которую собрался полный стадион, сообщает FourFourTwo.
- Президент «Атлетико Паранаэнсе» назвал решение абсурдным и позорным.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте