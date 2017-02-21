Дерби бразильских клубов было отменено за пару минут до свистка по требованию телевизионщиков

Телеканал Rede Globo, транслировавший встречу чемпионата штата Парана, за считанные минуты до начала повлиял на официальных лиц и отменил игру. Телевизионщики были недовольны тем, что оба клуба вели онлайн-трансляции матча на YouTube и в фейсбуке.

Rede Globo, заплативший лиге за права показывать игры, усмотрел в этом нарушение договора.

Официальные лица донесли до арбитра Роберто Алвеса, что матч начинать нельзя из-за нарушений аккредитаций со стороны клубов. Алвес был вынужден отменить игру, на которую собрался полный стадион, сообщает FourFourTwo.

Президент «Атлетико Паранаэнсе» назвал решение абсурдным и позорным.

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