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Фелипе Мело потерял кусок брови и стал похож на злодея из ужастиков

Мело потерял кусок брови и стал похож на злодея из ужастиков
Eurosport

23 мин. назад

Бразильский костолом сам получил по лицу.

Инцидент произошел в между клубами «Коринтианс» и «Палмейрас». Мело столкнулся с партнером по команде Йерри Миной, который рассек ему бровь.

«Я хотел остаться в игре, но было так больно, что я не смог продолжить», – пожаловался Мело.

  • Матч завершился поражением «Палмейрас» – 0:1.
  • Мело играет за бразильский клуб на правах аренды из «Интера». В конце сезона-2016/17 33-летний полузащитник подпишет с «Палмейрас» полноценный контракт на правах свободного агента.

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