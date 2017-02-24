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Фелипе Мело потерял кусок брови и стал похож на злодея из ужастиков
Бразильский костолом сам получил по лицу.
Инцидент произошел в между клубами «Коринтианс» и «Палмейрас». Мело столкнулся с партнером по команде Йерри Миной, который рассек ему бровь.
«Я хотел остаться в игре, но было так больно, что я не смог продолжить», – пожаловался Мело.
- Матч завершился поражением «Палмейрас» – 0:1.
- Мело играет за бразильский клуб на правах аренды из «Интера». В конце сезона-2016/17 33-летний полузащитник подпишет с «Палмейрас» полноценный контракт на правах свободного агента.
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