Отсидевший 7 лет за убийство беременной любовницы вратарь Бруно получил предложения от девяти клубов

Экс-голкипер «Фламенго», отбывший семилетнее наказание за убийство и расчленение любовницы, вышел на свободу и готов продолжить карьеру. Агент 32-летнего игрока Лусио Велозу Коутинью утверждает, что в его клиенте заинтересованы по меньшей мере девять клубов, с одним из которых он подпишет контракт в течение 10 дней.

«Почти 10 клубов проявили интерес к Бруно, но мы не можем упоминуть их по причинам переговоров», – заявил агент в интервью Goal.

Многие бразильские клубы выступают против возвращения игрока к футбольной деятельности.

С 2010-го по 2017 год Бруно отсидел в тюрьме за организацию убийства беременной любовницы. Тело Элизы Самудио было расчленено и скормлено собаке. Вратарь был осужден на 22 года, но позже срок сократили.

Последним клубом Бруно был «Фламенго», за который с 2006 по 2010 год он провел 208 игр.

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