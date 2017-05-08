Getty Images
«Шапекоэнсе» завоевал первый трофей после авиакатастрофы
Формально – второй.
«Шапекоэнсе» обыграл «Аваи» в финале чемпионата штата Санта-Катарина по сумме двух матчей. Команды обменялись победами 1:0, но за счет дополнительных показателей «зеленейшие» стали победителями.
- «Шапекоэнсе» выиграл чемпионат штата Санта-Катарина в шестой раз (1977, 1996, 2007, 2011, 2016, 2017).
- Этот титул стал для бразильской команды первым с момента авиакатастрофы 29 ноября 2016 года. Трагедия унесла жизни 71 человека. Выжили шесть человек, включая трех футболистов.
- Команда летела на первый финальный матчи Южноамериканского Кубка против колумбийского «Атлетико Насьоналя». КОНМЕБОЛ объявил «Шапекоэнсе» победителем турнира.
- 10 мая бразильцы сыграют с «Атлетико Насьоналем» в ответном матче Суперкубка Южной Америки. Первая встреча принесла победу «Шапекоэнсе» – 2:1.
Подписывайся на наш канал в телеграме
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте