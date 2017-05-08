Getty Images

«Шапекоэнсе» завоевал первый трофей после авиакатастрофы

«Шапекоэнсе» завоевал первый трофей после авиакатастрофы
Eurosport

8 ч. назад

Формально – второй.

«Шапекоэнсе» обыграл «Аваи» в финале чемпионата штата Санта-Катарина по сумме двух матчей. Команды обменялись победами 1:0, но за счет дополнительных показателей «зеленейшие» стали победителями.

  • «Шапекоэнсе» выиграл чемпионат штата Санта-Катарина в шестой раз (1977, 1996, 2007, 2011, 2016, 2017).
  • Этот титул стал для бразильской команды первым с момента авиакатастрофы 29 ноября 2016 года. Трагедия унесла жизни 71 человека. Выжили шесть человек, включая трех футболистов.
  • Команда летела на первый финальный матчи Южноамериканского Кубка против колумбийского «Атлетико Насьоналя». КОНМЕБОЛ объявил «Шапекоэнсе» победителем турнира.
  • 10 мая бразильцы сыграют с «Атлетико Насьоналем» в ответном матче Суперкубка Южной Америки. Первая встреча принесла победу «Шапекоэнсе» – 2:1.

Подписывайся на наш канал в телеграме

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Бразилии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Бразильцы заколошматили 6 небразильских голов в финале и вынесли Таити

02:05
Популярные видео
Фантастический финиш третьего этапа, где один велосипедист приехал первым, а за ним все остальные
1 703 просмотровВчера в 17:33
«Нэшвилл» одержал волевую победу над «Сент-Луисом» и отправил Тарасенко и его кентов домой
 942 просмотров15 ч
А еще вам может понравиться