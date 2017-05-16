16-летний бразилец, которого хочет «Реал», подписал контракт с отступными в 45 миллионов евро

16-летний полузащитник Винисиус Жуниор подписал новый контракт с «Фламенго» до 2022 года. В договоре прописана сумма отступных за футболиста для иностранных клубов, которая составила 45 млн евро.

Все детали улажены, но сделка вступит в силу только в июле 2018 года, когда Винисиусу исполнится 18 лет.

Настойчивый интерес к бразильцу проявляют «Барселона» и «Реал». Долгое время каталонцы шли фаворитами, но мадридский клуб предложил на 15 млн евро больше. Представители «Реала» постоянно находятся на связи с «Фламенго», а в мае футболиста осматривал клубный врач мадридцев.

Как сообщает Terra, в 2018 году «Реал» выкупит Винисиуса за требуемые 45 млн евро. 30 млн евро будет выплачены заранее, а еще 15 млн «Фламенго» получит уже после трансфера 16-летнего вундеркинда.

Винисиус провел 22 матча за сборную Бразилии до 17 лет и забил 19 голов.

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