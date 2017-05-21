Globo: «Реал» объявит о покупке Винисиуса Жуниора за 45 миллионов на следующей неделе

16-летний бразилец Винисиус Жуниор из «Фламенго» все же станет игроком «Реала». Испанский гранд объявит о сделке до вторника, сообщает Globo.

«Реал» сможет задействовать игрока в июле 2018-го, когда парню исполнится 18 лет – в Испании запрещены трансферы несовершеннолетних. Винисиус также может вернуться обратно во «Фламенго» в формате аренды до 2019-го.

По условиям сделки «Реал» заплатит 45 миллионов евро, с учетом комиссионных и налогов «Фламенго» получит только 27. Первый транш в размере 18 миллионов отправится в Бразилию уже этим летом.

Ранее на этой неделе «Фламенго» продлил контракт в Винисиусом, увеличив сумму отступных за 16-летнего игрока до 45 миллионов евро.

В основе «Фламенго» Винисиус провел всего 8 минут, но на его счету 19 голов в 22 матчах за Бразилию U-17.

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