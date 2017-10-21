Eurosport
Президент «Сантоса» уволил главного тренера, но передумал после просьбы игроков
Футболисты заступились за коуча Левира Кулпи.
Президент «Сантоса» Модесто Рома объявил об отставке Кулпи после трех ничьих «Сантоса» подряд. Узнав об увольнении тренера, футболисты «Сантоса» отправились к боссу клуба с просьбой дать Кулпи доработать до конца сезона.
Рома принял просьбу игроков и вернул 64-летнего специалиста спустя несколько часов после увольнения, сообщает Еsporte.uol.com.br.
- «Сантос» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, набрав 50 очков в 29 матчах.
- Кулпи возглавил «Сантос» в июне 2017 года.
Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте