Президент «Сантоса» уволил главного тренера, но передумал после просьбы игроков

Президент «Сантоса» Модесто Рома объявил об отставке Кулпи после трех ничьих «Сантоса» подряд. Узнав об увольнении тренера, футболисты «Сантоса» отправились к боссу клуба с просьбой дать Кулпи доработать до конца сезона.

Рома принял просьбу игроков и вернул 64-летнего специалиста спустя несколько часов после увольнения, сообщает Еsporte.uol.com.br.

«Сантос» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, набрав 50 очков в 29 матчах.

Кулпи возглавил «Сантос» в июне 2017 года.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта