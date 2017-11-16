«Коринтианс» стал чемпионом Бразилии благодаря дублю Жо

«Коринтианс» победил дома «Флуминенсе» в матче 35-го тура чемпионата Бразилии со счетом 3:1.

Счет в матче на второй минуте открыл форвард гостей Энрике. Бывший нападающий ЦСКА и «Манчестер Сити» Жо оформил дубль, забив на 47-й и 49-й минутах. На 85-й минуте Жадсон установил окончательный счет в матче.

«Коринтианс» досрочно выиграл турнир, опередив ближайшего преследователя на 10 очков.

«Коринтианс» стал чемпионом Бразилии в седьмой раз в истории.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта