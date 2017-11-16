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Выживший в авиакатастрофе вратарь «Шапекоэнсе» приступил к тренировкам после ампутации ноги
Бразилец Джексон Фольманн хочет сыграть на Паралимпиаде.
Голкипер бразильского «Шапекоэнсе» Джексон Фольманн провел первую тренировку с мячом после авиакатастрофы, которая случилась 28 ноября 2016 года. Самолет с игроками клуба, летевший на финальный матч Кубка Судамерикана против «Атлетико Насьональ», разбился на территории Колумбии.
В катастрофе выжили три футболиста – защитники Алан Рушел и Маркос Данило и Фольманн. Киперу ампутировали ногу, но он не сдался. Три месяца Фольманн приступил к пробежкам с протезом.
- Рушел возобновил карьеру и выходит на поле в играх чемпионата Бразилии. Данило пока что не принимал участия в матчах.
- В результате крушения самолета с игроками «Шапекоэнсе» погиб 71 человек.
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