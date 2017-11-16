Выживший в авиакатастрофе вратарь «Шапекоэнсе» приступил к тренировкам после ампутации ноги

Голкипер бразильского «Шапекоэнсе» Джексон Фольманн провел первую тренировку с мячом после авиакатастрофы, которая случилась 28 ноября 2016 года. Самолет с игроками клуба, летевший на финальный матч Кубка Судамерикана против «Атлетико Насьональ», разбился на территории Колумбии.

В катастрофе выжили три футболиста – защитники Алан Рушел и Маркос Данило и Фольманн. Киперу ампутировали ногу, но он не сдался. Три месяца Фольманн приступил к пробежкам с протезом.

Рушел возобновил карьеру и выходит на поле в играх чемпионата Бразилии. Данило пока что не принимал участия в матчах.

В результате крушения самолета с игроками «Шапекоэнсе» погиб 71 человек.

Фейсбук очень спортивен и приятен