Мужчина из «Атлетико Минейро» забронировал себе трансфер в Европу топовым выстрелом с центра поля

Дубль полузащитника Ромуло Отеро помог «Атлетико Минейро» в 36-м туре чемпионта Бразилии раздавить «Коритибу» – 3:0.

Хозяева забили трижды уже в первом тайме, а главным украшением стал второй голасо Отеры: парень мощно двинул по воротам с центра поля и застал врасплох вратаря соперника, которому не помог даже прыжок в сетку.

«Атлетико» идет восьмым в таблице и сохраняет шансы на попадание в квалификацию Кубка Либертадорес.

«Коритиба» идет 14-й и тоже претендует на проход в Южноамериканский Кубок.

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