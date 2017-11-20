Other Agency
Мужчина из «Атлетико Минейро» забронировал себе трансфер в Европу топовым выстрелом с центра поля
Ромуло Отеро 25 лет, и он хорош.
Дубль полузащитника Ромуло Отеро помог «Атлетико Минейро» в 36-м туре чемпионта Бразилии раздавить «Коритибу» – 3:0.
Хозяева забили трижды уже в первом тайме, а главным украшением стал второй голасо Отеры: парень мощно двинул по воротам с центра поля и застал врасплох вратаря соперника, которому не помог даже прыжок в сетку.
- «Атлетико» идет восьмым в таблице и сохраняет шансы на попадание в квалификацию Кубка Либертадорес.
- «Коритиба» идет 14-й и тоже претендует на проход в Южноамериканский Кубок.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте