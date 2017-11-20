Нападающий «Фламенго» подрался с партнером, забил гол и на радостях показал ему средний палец

«Фламенго» разгромил «Коринтианс» в матче 36-го тура чемпионата Бразилии – 3:0.

Все внимание на себя стянул нападающий хозяев Фелипе Визеу, который отличился тремя эпизодами. Сначала парень подрался с парнером по команде Родолфо.

В добавленное к первому тайму время Визеу забил гол и отпраздновал его вместе с обидчиком – показал ему средний палец.

Удивительно, но судья не усмирил буйного форварда карточкой.

На счету Визеу стало два гола в сезоне-2017.

«Коринтианс» лидирует в чемпионате Бразилии, «Фламенго» – шестой. Используй это.

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