Вольфсбург
    -
    21:30
    25.05.17
    Фольксваген-Арена
    Айнтрахт Брауншвейг
      Чемпионат Германии: плей-офф (1/2) • Стыковые матчи
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      Вольфсбург - Айнтрахт Брауншвейг
      Чемпионат Германии: плей-офф (1/2) - 25 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Германии: плей-офф (1/2). Следите за матчем Вольфсбург – Айнтрахт Брауншвейг на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:30 25 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Андриес Йонкер или Торстен Либеркнехт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Вольфсбург – Айнтрахт Брауншвейг? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Вольфсбург и Айнтрахт Брауншвейг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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