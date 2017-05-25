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Вольфсбург - Айнтрахт Брауншвейг

Чемпионат Германии: плей-офф (1/2) - 25 мая 2017

Футбол, Чемпионат Германии: плей-офф (1/2). Следите за матчем Вольфсбург – Айнтрахт Брауншвейг на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:30 25 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Андриес Йонкер или Торстен Либеркнехт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Вольфсбург – Айнтрахт Брауншвейг? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Вольфсбург и Айнтрахт Брауншвейг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

