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Байер - Герта

Чемпионат Германии - 22 января 2017

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Байер – Герта на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 22 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Рогер Шмидт или Паль Дардай? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Байер – Герта? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Байер и Герта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

